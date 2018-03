30 mil eleitores solicitam mudança de seção, diz TRE

A mudança de seção eleitoral é resultado de campanha promovida pela Justiça Eleitoral para remanejar os eleitores cujas seções de votação estejam sobrecarregadas com mais de 400 inscritos. A meta do TRE-SP é que até o dia 5 de maio, prazo final de inscrição eleitoral, 219 mil eleitores da capital solicitem a transferência. No interior do Estado, onde a campanha teve início em outubro, o montante de excedentes chega a 1,39 milhão.

Para trocar de seção, o eleitor deve comparecer ao cartório referente à sua zona eleitoral, munido do título de eleitor e de um documento de identificação, com exceção de carteira de motorista e do novo modelo de passaporte. Valem, por exemplo, carteira de identidade e carteira de trabalho. No momento da alteração cadastral, o eleitor poderá escolher uma nova seção que possua menos de 400 inscritos, dentro da sua zona eleitoral e que seja próxima do seu endereço residencial.

O remanejamento de eleitores cujas seções têm excedente não é obrigatório. E quem não comparecer ao cartório continuará votando na seção eleitoral registrada em seu título. Segundo a assessoria de comunicação do tribunal, o remanejamento também será estendido às cidades do interior paulista a partir da segunda metade de outubro.

O objetivo da campanha é evitar a formação de filas, já que a Justiça Eleitoral espera um aumento do tempo médio de votação em relação às últimas eleições. Em 2010, o eleitor deverá escolher seis candidatos, na seguinte ordem: deputado estadual, deputado federal, dois senadores, governador e presidente da República. Em 2008, foram apenas dois nomes (para vereador e prefeito).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nas próximas eleições também será adicionada ao sistema de votação uma tela de confirmação após a seleção de todos os candidatos, o que também contribuirá para o aumento do tempo médio de cada eleitor na cabine de voto, informa o TRE.

Informações sobre o horário de funcionamento e endereço dos cartórios eleitorais podem ser encontradas no website do TRE-SP (www.tre-sp.jus.br) ou pelo telefone: (011) 2858-2100.