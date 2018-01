'2014 passa pelos palanques regionais', diz Lupi Com a previsão de o PDT ser mantido no comando do Ministério do Trabalho, integrantes da cúpula da legenda consideram que um dos maiores problemas na relação com o PT está na composição das alianças nos Estados. "A questão de 2014 passa muito pela articulação dos palanques regionais. O grande desafio neste ano é a composição dos palanques. Há uma grande dificuldade do palanque nacional se repetir nos regionais", afirmou ao Broadcast Político o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi.