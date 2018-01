15 parlamentares responderão a inquéritos no caso dos sanguessuga O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a abertura de inquérito contra 15 parlamentares envolvidos na Operação Sanguessuga, iniciada pela Polícia Federal em maio. Segundo o site do STF, o ministro Gilmar Mendes, que deferiu o pedido do Ministério Público Federal, pediu a remessa dos autos ao diretor da PF e determinou que seja colhido em até 30 dias o depoimento de todos os parlamentares envolvidos e das pessoas citadas como intermediárias no esquema. O STF deferiu o pedido nos termos em que foi formulado, para "apurar a ocorrência ou não das supostas práticas criminosas que eventualmente venham a ser imputadas aos indiciados". Serão 15 inquéritos separados, que permanecerão em segredo de justiça "para garantir a eficácia da investigação". O Supremo deverá agora analisar as diligências requisitadas pelo MP que necessitem de autorização judicial. As investigações continuarão sendo feitas pela PF. Operação A Polícia Federal efetuou uma série de prisões, no dia 4 de maio, na chamada Operação Sanguessuga, de pessoas suspeitas de envolvimento na fraude, que já teria movimentado R$ 110 milhões. Entre os presos estavam dois deputados, assessores de parlamentares, empresários e uma funcionária do Ministério da Saúde. De acordo com a PF, o esquema funcionava desde 2001 e consistia na oferta, por parte da empresa Planam, do Mato Grosso do Sul, de ambulâncias para as prefeituras de todo o País e empresas não-governamentais que recebem ajuda do governo. As compras eram feitas por meio de licitações irregulares, a valores superfaturados. Grampos telefônicos realizados pela PF e pelo Ministério Público Federal em Cuiabá revelaram a ligação entre parlamentares e integrantes da quadrilha.