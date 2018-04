10 maiores legendas ganharam em 93% das cidades

Uma das principais características do quadro partidário brasileiro - a fragmentação - se intensificou levemente nas eleições municipais encerradas no domingo. Mais informações sobre as eleições 2008 Somados, os dez maiores partidos elegeram representantes em 93% dos municípios que estavam em disputa. Nas eleições realizadas há quatro anos, as dez principais legendas venceram em 95% das cidades. Ou seja, os chamados "nanicos" - partidos com baixa representação no Congresso e com atuação mais regional do que nacional - conseguiram ampliar sua presença nas prefeituras, de 5% há quatro anos para 7% agora. Nada menos que 23 partidos conseguiram eleger ao menos um prefeito neste ano - número idêntico ao da eleição passada. DISPERSÃO O aumento da fragmentação entre 2004 e 2008 se revela independentemente do critério adotado para medi-la. Se levados em conta apenas os três maiores partidos, observa-se que, em ambas as eleições, eles venceram em menos da metade dos municípios. Neste ano, PMDB, PSDB e PT ganharam em 2.546 cidades, 46% do total. Em 2004, PMDB, PSDB e DEM, então líderes do ranking, elegeram 49% dos prefeitos. Se tomados em consideração os cinco maiores partidos em cada eleição, eles acumularam 65% das vitórias em 2008 e 66% em 2004. No sobe-e-desce do ranking de prefeituras, o PT avançou três posições nos últimos quatro anos, saindo do sexto lugar, com 411, para o terceiro, com 557. O maior tombo foi o do DEM, antigo PFL, que venceu em 789 municípios em 2004 e em 498 agora, caindo da terceira para a quinta posição. O PMDB, vencedor neste ano tanto em número de eleitos quanto de votos recebidos, passou de 1.059 prefeituras em 2004 para 1.202 em 2008. Entre os nanicos, o PV se destacou. O partido elegeu a prefeita de Natal, Micarla de Sousa, perdeu por pouco a eleição no Rio de Janeiro, com Fernando Gabeira, e ampliou o total de municípios onde venceu de 57 para 77. As mudanças no quadro de prefeituras podem ser observadas na ferramenta Geografia do Voto, no portal estadao.com.br. Lá é possível observar em um mapa a distribuição geográfica dos partidos vitoriosos nas eleições de 1996, 2000, 2004 e 2008.