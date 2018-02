1,5 mil pessoas aguardam Lula em São Bernardo do Campo Cerca de 1,5 mil pessoas, segundo estimativas da Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo, aguardam a chegada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em frente ao edifício onde ele reside no ABC paulista. O PT municipal montou um palco no local e, apesar da garoa, entretém participantes ao som de músicos locais. Também já foi tocado o jingle da primeira campanha presidencial de que Lula participou: "Lula lá, brilha uma estrela".