'Será que Cunha tem credibilidade para dizer que alguém mente?'

Brasília - O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, disse nesta quinta-feira, 3, que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), não tem credibilidade para confrontar a presidente Dilma Rousseff. Questionado sobre declaração de Cunha, que acusou Dilma de mentir em seu pronunciamento ao afirmar que jamais aceitaria barganha política, Cardozo atacou o peemedebista. "Eu me lembro do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, dizendo que não tinha contas no exterior. Ele tem alguma credibilidade para dizer que alguém mente?", reagiu.

Cardozo argumentou que a palavra do deputado "não tem peso" diante dos fatos expostos. Para o ministro da Justiça, o "pecado original" do processo de impeachment é fruto de uma chantagem de Cunha. "Quem se curva à chantagem nunca mais sai dela", insistiu ele.

A estratégia de defesa de Dilma na Justiça, numa primeira etapa, ficará a cargo de deputados do PT e do PC do B. Os aliados já começaram a entrar, nesta quinta, com ações no Supremo Tribunal Federal (STF), na tentativa de suspender o processo de impeachment e afastar Cunha do comando da Câmara. A ordem no Palácio do Planalto é fazer um forte contraponto entre Dilma e Cunha, numa espécie de luta do bem contra o mal. A seguir, os principais trechos da entrevista:

Estado - O presidente da Câmara disse nesta quinta-feira que a presidente Dilma mentiu em seu pronunciamento porque teria entrado pessoalmente na negociação política. Como o senhor responde?

Cardozo - Eu me lembro do presidente Eduardo Cunha dizendo que não tinha contas no exterior. Ele tem alguma credibilidade para dizer que alguém mente? Não me parece que a sua palavra tenha algum peso diante dos fatos que estão colocados.

Estado - Por que o governo não entrou diretamente no Supremo contra o impeachment e recorreu a deputados da base aliada? Tem medo de perder?

Cardozo - Não. Nós sabemos que partidos e parlamentares vão discutir a questão no Judiciário sob o aspecto formal e de desvio de poder por parte do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Obviamente o governo acompanhará a discussão que será travada no Judiciário, mas vai para o debate no Congresso, que é onde mostraremos cabalmente a inconsistência do pedido de impeachment. Há uma tentativa de se construir um delito para atribuir à presidenta sem que isso tenha a menor base na realidade.Esse processo de impechment tem um pecado original, porque é fruto de uma chantagem do presidente da Câmara, de uma vingança. No Direito se sabe que isso é uma figura do desvio de poder. Quando uma autoridade utiliza um ato para vingar-se, isso é nulo.

Estado - Esse processo paralisa o governo. Como dar continuidade às votações do ajuste fiscal diante dessa crise?

Cardozo - É perfeitamente possível cuidar desse processo sem nenhum tipo de paralisia governamental. O governo continuará funcionando e buscando as melhores alternativas para superar essa crise e para que o País volte a crescer. Há pessoas que defendem o "quanto pior, melhor". Essas pessoas seguramente serão repudiadas pela sociedade. O "quanto pior melhor" não é bom para os brasileiros, mas algumas lideranças políticas insistem nisso por obsessão de ganhar ou chegar ao exercício do poder fora das urnas.

Estado - A abertura de um processo de impeachment provoca instabilidade na política e na economia, além de crise institucional. Como não afetar as ações do governo?

Cardozo - Não há espaço para crise institucional no Brasil. Os que querem o "quanto pior melhor" perderão essa batalha.

Estado - Os movimentos pró-impeachment já começam a organizar novos protestos. O governo não teme que isso ganhe força nas ruas? Prepara alguma resposta a essas manifestações?

Cardozo - A Constituição assegura a liberdade de manifestação. Eu tenho visto que setores também contrários ao impeachment estão dispostos a se manifestar. Ou seja, vamos ter manifestações e isso é legítimo, desde que seja feito dentro da ordem. Essas manifestações, de lado a lado, não inibirão a busca de uma ação governamental eficiente para que possamos dar continuidade à saída da crise econômica e ao desenvolvimento do País.

Estado - O PT errou ao anunciar que votaria contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética?

Cardozo - O PT expressou a posição que julgou legítima e apropriada em relação a situações que são inaceitáveis na vida política. Quem se curva a chantagem nunca mais sai dela. O governo não se curvou a pressões nem a barganhas.

Estado - Mas o governo vinha negociando um acordo com Cunha...

Cardozo - O governo nunca aceitou nenhuma negociação. Nós tentamos desenvolver estratégias diante de uma chantagem.

Estado - Que estratégias foram essas?

Cardozo - Essas estratégias passavam pela defesa do que era necessário ao País, como a aprovação, na quarta-feira, do projeto de lei que altera a meta fiscal. Se isso não fosse aprovado, paralisaria o País. Nunca houve nenhuma orientação da presidente Dilma Rousseff para que se aceitasse qualquer tipo de barganha espúria. É notório o que foi proposto e que havia uma situação em que se pretendia trocar votos no Conselho de Ética pela aceitação do pedido de impeachment. E o governo nunca aceitou isso.

Estado - Por que, então, o governo foi levando essa situação até o limite?

Cardozo - Apenas soubemos lidar com o tipo de chantagem que era feita para garantir que o País tivesse a aprovação da legislação adequada. Os fatos mostram que não houve acordo. O governo agiu como deveria agir sem sair um milímetro do que seria a postura ética e sem ceder a determinadas situações, inaceitáveis por parte de quem pensa em si próprio e não pensa no interesse público.