Não dá para você responder a todas expectativas, diz Renan sobre protestos

Brasília - O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), tratou nesta segunda-feira, 17, de reduzir a importância de ter sido também alvo das manifestações populares deste domingo, 16. Segundo o peemedebista, é impossível atender às expectativas de toda a sociedade. As manifestações tinham como principal foco críticas ao governo de Dilma Rousseff, mas Calheiros foi alvo também dos protestos deste domingo pela recente aproximação com o Palácio do Planalto e pelos gestos políticos para ajudar a presidente Dilma Rousseff a sair da crise.

"Esse é um exercício da democracia que precisamos garantir. Não dá para você responder a todas expectativas e cobranças que existem em todos os setores da sociedade", afirmou Renan Calheiros nesta segunda-feira (18). Segundo o presidente do Senado, neste momento o fundamental é "não é fazer movimentos políticos", mas "recolher os sentimentos das ruas e apresentar caminhos". "É fundamentalmente uma hora para ouvir as ruas, ouvir esses sentimentos e agir, como estamos fazendo", declarou.

Na semana passada, Renan Calheiros apresentou a chamada "Agenda Brasil", com propostas para, na sua visão, ajudar o País a superar as dificuldades econômicas. O gesto político tem sido feito em parceria com o Planalto e deu um fôlego à presidente Dilma Rousseff.