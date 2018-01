Internautas publicam vídeos das manifestações nas redes; assista

Manifestantes que participaram de atos contrários ao governo Dilma neste domingo, 16, realizados em ao menos 25 Estados do Brasil e no Distrito Federal, publicaram vídeos das manifestações no Youtube.

Os protestos mobilizaram, somente no Estado de São Paulo, 465 mil pessoas, segundo estimativa da Polícia Militar, e também foram comentados nas redes sociais. No Twitter, manifestantes utilizaram principalmente as hashtags #VemPraRua16Ago e #ForaPT. No entanto, a hashtag mais utilizada na rede social foi #CarnaCoxinha, contrária às manifestações. Até as 20 horas, o termo continuava entre os assuntos mais comentados do Twitter. Assista a vídeos dos internautas: