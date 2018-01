Historiador Pedro Campos, autor do livro "Estranhas Catedrais" (Ed. UFF, 2014), afirma que a operação engendrou um momento histórico no País. Campos destaca que é a primeira vez que vemos desgaste mais profundo da relação entre empreiteiro e poder público. Ele é defensor da tese de que o Estado deveria estatizar algumas obras públicas, por meio de estruturas de governo que possam executar e fiscalizar os projetos do governo federal.