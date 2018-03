Xingou manifestantes e perdeu o emprego

Um dia após xingar manifestantes que foram às ruas de Maceió no Dia Nacional de Lutas em seu perfil no Facebook, o secretário de Educação de Alagoas, Adriano Soares da Costa, pediu exoneração do cargo ontem. O secretário se disse desgastado por ter de conviver com a falta de estrutura na pasta.

O motivo da demissão, no entanto, foi um vídeo postado na quinta-feira em sua página na rede social em que "homenageia" os manifestantes com a música Vá tomar no c..., interpretada pela apresentadora Eliana. "Uma música em homenagem aos manifestantes de hoje, a thurma bancada pelo Governo Federal: UNE, CUT e MST", escreveu. "Música que poderia ser cantada nesse exato momento por todos os motoristas que estão presos no trânsito, que nem chegam no trabalho nem voltam para casa." E completou: "Para todos os que estão participando dessas 'manifestações' recebendo lanche, transporte e uns cinquenta paus para levantarem as bandeiras vermelhas dessa turma".

Cinco minutos depois de ter postado o vídeo, Costa retirou o conteúdo do ar. "Publiquei hoje um texto infeliz. Não é uma postura que se espera de um homem público, ainda mais ocupando o cargo de secretário de Educação", desculpou-se. No entanto, o texto já havia se espalhado pelas redes sociais.

Costa atribuiu a disseminação do post a "gente ligada à Gazeta de Alagoas", jornal de propriedade do senador Fernando Collor (PTB-AL), adversário do governo do Estado. "Essa tática de guerrilha é mais reprovável do que a publicação do próprio post."

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A entrega do cargo estava prevista para ontem de manhã, em audiência com o governador do Estado, Teotônio Vilela Filho (PSDB).