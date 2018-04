Wosgrau lidera corrida à Prefeitura de Ponta Grossa (PR) O prefeito e candidato à reeleição em Ponta Grossa (PR), Pedro Wosgrau (PSDB), lidera a corrida à Prefeitura da cidade com 54,82% dos votos válidos, segundo apuração feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Sandro Alex (PPS) recebeu até as 18h20 (de Brasília) 45,18% dos votos válidos. Os votos em brancos somam 1,25% do total apurado e as abstenções respondem por 16,31%. Os votos nulos são 2,05%.