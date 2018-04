Wilson Santos, do PSDB, é reeleito em Cuiabá-MT Em Cuiabá, o prefeito Wilson Santos (PSDB) foi reeleito com 60,60% dos votos válidos, segundo informa o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O candidato Mauro Mendes (PR) recebeu 39,40% dos votos e não tem mais como reverter o quadro já que 92,52% das urnas já foram apuradas. Os votos em branco somaram 1,00%; os nulos, 2,02% e as abstenções ficaram 18,96%.