Wagner defende apadrinhado e vê 'ciúme da Bahia' O governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), fez ontem veemente defesa do ministro Mário Negromonte, seu apadrinhado no governo federal. "Quero externar publicamente e politicamente a mais profunda solidariedade contra esse ataque constante que você vem sofrendo", discursou, em evento do Programa Minha Casa, Minha Vida. "O pessoal tem é muito ciúme da Bahia. Falam que tem muito ministro baiano, então toda hora dizem que um vai cair. Mas, se Deus quiser, a energia baiana vai segurar todos vocês lá."