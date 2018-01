Voz melhora, mas Lula segue internado

Segundo a assessoria de imprensa do ex-presidente, Lula se sente melhor da inflamação na garganta e no esôfago, mas a voz dele continua fraca. Ontem, Lula voltou a consultar-se com uma fonoaudióloga, que informou que a voz do ex-presidente melhorou nos últimos dois dias. O ex-presidente também foi submetido a uma nova hidratação endovenosa. Lula foi internado no último sábado após apresentar um quadro de inflamação na garganta e no esôfago, efeito colateral típico do tratamento radioterápico. Segundo aliados do petista, ele estava bastante abatido, com dificuldades de se alimentar e já havia emagrecido mais de oito quilos nas últimas semanas.

A equipe médica que atende o ex-presidente informa que ele deve permanecer internado até sexta-feira, quando fará a última sessão de radioterapia. A internação é vista pelos médicos como cautela necessária para garantir a alimentação do petista e evitar riscos de infecção, já que o sistema imunológico fica bastante afetado com a radioterapia. Os petistas, porém, comemoram a remissão total do tumor, o que não significa cura.