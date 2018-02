Voto não muda nada, diz estudante tirado de protesto pelo pai Já era quase hora do almoço de uma quinta-feira em junho, quando os sonhos de “lutar por um mundo melhor” do estudante Renan Baldi, de 16 anos, foram por água abaixo. No meio de milhares de pessoas mascaradas que gritavam contra a Copa, em uma manifestação na zona leste de São Paulo, ele foi puxado pelo braço. Era o pai, mandando-o de volta para casa.