Voto Consciente lança guia para avaliação social de parlamentares

A ideia é dar parâmetros para que organizações e indivíduos possam fiscalizar a atividade legislativa em seus Estados ou cidades e compartilhar suas conclusões. Além do livro, intitulado De Olho no Legislativo - Um Método para Acompanhar Mandatos Parlamentares, a entidade vai publicar em breve uma ferramenta online para a construção de listas de avaliação.

"Esperamos que jornais, rádios, ONGs, escolas, faculdades e associações em geral façam esse trabalho", disse Humberto Dantas, organizador do livro, professor do Insper, colunista da rádio Estadão e pesquisador do Voto Consciente. "Mas nada impede que um cidadão comum desenvolva a análise."

O trabalho levou em conta sugestões de mais de 60 pesquisadores, jornalistas, políticos e técnicos do Poder Legislativo. O guia dá ao próprio leitor liberdade para optar entre diversos critérios ao criar um índice de desempenho parlamentar. Cada critério é apresentado com suas vantagens e desvantagens, dando aos avaliadores clareza sobre seu alcance e limitações.

Dantas reconhece que o índice não dará uma resposta definitiva sobre o comportamento de cada parlamentar. "Indicadores sempre se comprometerão com parcelas de um fenômeno, nunca com ele todo. Mas sabemos que a possibilidade de um olhar, da criação de uma rotina e do comprometimento com o Parlamento são aspectos que auxiliam no aprimoramento da democracia. E é isso que queremos", disse. O livro, em formato eletrônico, está publicado no site do movimento (votoconsciente.org.br).