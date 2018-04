'Vitória dos fichas-sujas traz uma frustração geral'

Qual o impacto, a seu ver, das decisões do STF validando os cargos dos fichas-sujas?

Essa vitória dos fichas-sujas, pois aí se inclui a confirmação dos cargos de João Capiberibe (PSB-AP) e Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), traz um sentimento de frustração geral na sociedade. A Lei de Ficha Limpa nasceu dela, foi debatida com entusiasmo. Pretendia enquadrar os partidos, que só se interessam pelos tais puxadores de votos. A decisão deixa tudo em suspenso.

Para muitos o Supremo fica como vilão da história. É justo?

Aí há vários aspectos. O Congresso tinha obrigação de tomar cuidado, não deixar criar tantas expectativas. Lá tem 40% de advogados, que sabiam bem dos desafios que a lei tinha pela frente. Mas o Judiciário, que no caso se limitou a aplicar a lei, piorou as coisas com sua habitual lentidão. Deixou outros dois políticos assumirem, votarem as leis, para acabar decidindo, no final, que eles não tinham legitimidade para isso.

O sr. acredita que o episódio já passou e agora a lei vai valer?

Não se pode garantir, a história não acabou. O Supremo espera a posse da ministra Rosa Weber, depois vêm as férias, Há a questão, que alguns vão forçar, do trânsito em julgado de decisões, A sentença definitiva pode sair lá pelo meio do primeiro semestre, a poucos meses das eleições de 2012. E com o risco de não valer também desta vez.

A que o sr. atribui tanta dificuldade numa questão que devia ser clara e simples?

Se há de fato um vilão nessa história, são os partidos. Se nossas lideranças partidárias se preocupassem com a qualidade no recrutamento de candidatos, o País nem precisaria de uma lei de Ficha Limpa. Mas a saída seria mexer na lei dos partidos, coisa que os políticos não querem fazer de jeito nenhum..