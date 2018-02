Os grupos de negociação entre os dois países continuam trabalhando, mesmo que em ritmo mais lento, para tentar demonstrar que não há abalo na relação bilateral. No entanto, temas mais sensíveis, como a licitação para a compra de caças para a Força Área Brasileira, podem ser afetados. A Boeing, com o seu F-18, é uma das finalistas e conta com a pressão das autoridades americanas.