Vicente Viscome fica entre os últimos não eleitos em SP

O ex-vereador Vicente Viscome (PT do B) não conseguiu se reeleger. Ele nem pontuou na lista do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na classificação geral ele ficou na posição de número 1.074 (lista vai até 1.077). Veja também: Enquete: O resultado das eleições surpreendeu? Especial: Veja o desempenho dos partidos nas capitais Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Cobertura completa das eleições 2008 Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo Galeria de fotos dos candidatos à Prefeitura Vereador digital: Depoimentos e perfis de candidatos em São Paulo Tire suas dúvidas sobre as eleições Em 1999, ele foi preso sob a acusação de chefiar um esquema de corrupção. Condenado a 16 anos e quatro meses de prisão, teve a pena reduzida para 12 anos. Depois passou a cumprir a prisão em regime semi-aberto. Em 2007 a Justiça extinguiu o processo contra ele. Viscome alega que já cumpriu o que devia e quer voltar ao cenário político paulistano.