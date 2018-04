Vice-presidente do TSE acompanhará a eleição americana

O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Joaquim Barbosa viajará para os Estados Unidos no próximo dia 1º de novembro para acompanhar as eleições presidenciais americanas. Segundo o presidente do TSE, ministro Carlos Ayres Britto, Barbosa recebeu o convite para acompanhar a eleição do dia 4, em que o democrata Barack Obama e o republicano John McCain disputam a Casa Branca. "É bom para o Brasil, inclusive para fazer comparação com o nosso pleito" , disse Brito. Barbosa ficará nos EUA até o dia 8 de novembro. Brito disse que a eleição americana neste ano tem caráter inusitado, porque está sendo bastante acirrada entre os dois candidatos e há grande possibilidade de vitória de Obama.