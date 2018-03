Vice-presidente disse, em 2007, ser contra Constituinte

Na época, Temer era deputado. Se mantido o posicionamento do peemedebista, que é professor de direito constitucional, ele se choca com a proposta da presidente. A assessoria de Temer informou que ele não decidiu se vai ou não se pronunciar sobre a proposta de plebiscito. "Constituinte significa rompimento da ordem jurídica. Romper a ordem jurídica significa desestabilizar as relações sociais. (...) Uma constituinte torna instável a segurança jurídica porque ninguém saberá qual será seu produto", disse Temer em 2007.