Vice de Cabral sai em defesa da Delta e de Cavendish O vice-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), disse ontem em Brasília que os contratos com a Delta "obedeceram a todos os editais" e que ela "é uma empresa agressiva, por isso tem mais contratos". No Rio, a Casa Civil anunciou auditoria nos contratos da empresa, embora não saiba informar quantos são.