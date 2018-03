Vice de Cabral não vê nada errado em contratos da Delta O vice-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), disse ontem em Brasília - onde foi discutir a dívida dos Estados - que os contratos com a Delta "obedeceram a todos os editais" e que ela "é uma empresa agressiva, por isso tem mais contratos". No Rio, no entanto, a Casa Civil anunciou uma auditoria em todos os contratos da empresa. "O Estado aumentou cinco vezes o investimento", justificou Pezão, lembrando que outras empresas também receberam mais recursos. / EDUARDO BRESCIANI