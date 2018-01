Vereador eleito no Acre é preso com 25 kg de cocaína O vereador eleito em Brasiléia, no sul do Acre, Mazinho Moraes (PSB) foi preso pela Polícia Federal na madrugada de hoje com 25 quilos de cocaína no porta-malas do carro. Segundo os policiais que participaram da ação, um menor boliviano também foi detido junto com o político. A prisão ocorreu por volta das 5h30, quando um homem boliviano atravessou o rio no bairro de Samaúma e entregou o entorpecente ao vereador, que guardou no veículo em que estava com o menor, segundo a PF, irmão de um traficante boliviano. Os policias, então, pararam o carro e encontraram a droga escondida no porta-malas. Mazinho seria encaminhado ao presídio em Rio Branco, assim como o carro e a droga apreendidos, que seriam levados à sede da Superintendência da PF na capital acreana. O menor boliviano deverá ser deportado para seu país, de acordo com a PF.