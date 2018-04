Vereador eleito é assassinado em Minas O vereador eleito Hélio José Jonas Pinheiro Bento (PR), de 40 anos, e seu filho de 16 anos foram assassinados na noite de ontem supostamente por um rival político na região de Novo Cruzeiro, no interior de Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Militar, o vereador e o filho Walmir estavam trocando o pneu do ônibus no centro do povoado de Lambari quando Adilson Moreira da Silva, de 23 anos, vulgo Adilson Buchada, que estava em uma motocicleta, parou ao lado. Adilson, simpatizante dos candidatos do PSDB local, que já vinham ameaçando José Hélio, segundo a PM, disparou vários tiros contra o vereador. Dois deles atingiram o peito do adolescente quando ele tentava intervir. Adílson está foragido, de acordo com a PM.