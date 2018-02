Vereador atribui aumento de seu patrimônio à loteria

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, Mutran disse que ganhou R$ 600 mil após apostar numa trinca - três bilhetes sorteados - cada um com prêmio de R$ 200 mil. O vereador afirmou que usou o dinheiro para comprar apartamentos.

Sorte na loteria também foi apontada como justificativa para aumento de patrimônio por outros políticos. O caso mais famoso é o do deputado João Alves, envolvido no escândalo dos anões do orçamento, que afirmou ter vencido 221 vezes.

Outro item curioso na declaração de Mutran é o que ele guarda em espécie. Dos R$ 260 mil que mantinha em dinheiro vivo em 2008, hoje a cifra alcança R$ 1,4 milhão. Segundo ele, o valor é usado para suporte familiar.

Ontem o Estado tentou falar com o vereador e candidato à reeleição, uma das figuras mais controversas da Câmara Municipal paulistana, mas ele afirmou que não queria da entrevistas.