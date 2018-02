Verba da Defesa é 'razoável', diz Amorim O ministro da Defesa, Celso Amorim, disse ontem que o orçamento das Forças Armadas é "razoável". Em rápida entrevista no Senado, comentou a crise mundial e a realidade de corte de recursos. "Neste contexto, temos recebido razoáveis recursos para as Forças Armadas cumprirem suas funções", disse o ministro, que vive sob pressão de militares por reajuste salarial. Em abril, Amorim propôs que o orçamento da Defesa fosse equivalente proporcionalmente ao dos demais países do grupo dos Brics - Rússia, Índia, China e África do Sul - que investem em média 2% do PIB no setor militar.