Veneziano Vital é reeleito em Campina Grande-PB Veneziano Vital (PMDB) foi reeleito prefeito de Campina Grande, na Paraíba. De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele obteve, na parcial divulgada às 18h23, 114.545 votos (51,55%) contra 107.666 do candidato do PSDB, Rômulo Gouveia. Com 98,48% da apuração concluída, faltava apenas a contabilização de 4.056 votos, o que não mudaria o quadro da apuração. A abstenção no município estava em 12,59% até esse horário. Um total de 0,83% dos eleitores votou em branco, enquanto 2,31% anularam o voto.