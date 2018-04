Veneziano tem leve vantagem em Campina Grande-PB O prefeito e candidato à reeleição pelo PMDB à prefeitura de Campina Grande (PB), Veneziano Vital, tem pequena vantagem (51,37%) sobre o candidato do PSDB, Rômulo Gouveia (48,63%), no início da apuração dos votos, já que o Estado não adotou o horário de verão. Até as 18h43 (de Brasília), 14,6% dos votos haviam sido apurados, de um total de 266.516 mil. Veneziano recebeu, até este horário, 16.816 mil votos contra 15.916 mil do tucano. Também até este horário, a abstenção na cidade é de 13,49%. Um total de 0,81% dos eleitores votaram em branco, enquanto 2,32% anularam sua opção.