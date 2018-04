Veja a agenda da campanha no 2º turno em SP até a eleição As eleições municipais serão realizadas neste domingo, 26. Em São Paulo, segundo a pesquisa Ibope divulgada na última quarta-feira, o prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), abriu 17 pontos sobre a candidata Marta Suplicy (PT). O candidato do DEM aparece com 53% e a petista, 36%. Veja também: Calendário eleitoral Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo 'Eu prometo' traz as promessas de Marta e Kassab Blog: Leia os principais momentos do debate na Rede Record Confira abaixo as datas mais importantes da campanha no 2º turno na capital paulista: - Quinta-feira Entrevista do Gilberto Kassab à Rádio Eldorado, às 19 horas Último dia para a propaganda política em comícios e reuniões públicas Desde terça-feira e até 48 horas depois do encerramento da eleição, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto. - Sexta-feira Debate na TV Globo, às 22 horas Último dia do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão Última dia para a propaganda eleitoral em páginas institucionais na internet - Sábado Última dia para a promoção de carreata e distribuição de material de propaganda política Último dia para a propaganda eleitoral por amplificadores de som - Domingo 2º turno, das 8h às 17 horas