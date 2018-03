'Valores podem variar ao longo dos meses', afirma Corte O Tribunal de Justiça informou que o teto remuneratório constitucional e o subsídio mensal de seus magistrados são aplicados de acordo com a Resolução 13/06, do Conselho Nacional de Justiça. Os dados sobre pagamentos constam do Portal Transparência da Corte. "Os valores e remunerações dos magistrados podem variar ao longo dos meses", diz o TJ.