Valente diz a Maluf que dívidas de Pitta ainda estão sendo pagas

O candidato Paulo Maluf (PP), respondendo a uma pergunta de Ivan Valente (PSOL), afirmou que estar na base do governo não quer dizer concordar com tudo o que o governo faz. Valente criticou a "política neoliberal feita pelo PSDB, PT e PP" e disse que a dívida explodiu no governo de Celso Pitta, afilhado de Maluf, impedindo investimentos públicos. "Os juros estão sendo pagos até hoje". Valente disse ainda que saiu do PT porque o partido ficou igual aos outros, inclusive o de Maluf. Maluf lamenta não poder fazer perguntas a Marta. O ex-prefeito afirmou que defende a estatização do Banco Central. "O BC está nas mãos dos banqueiros, por isso que eles aumentam os juros. Por que no Japão, França e Alemanha os juros são baixos e não tem inflação?", questionou Maluf, para quem a política dos banqueiros é uma incongruência. Ivan Valente concluiu afirmando que essa política neoliberal, em que os maiores bancos lucram até R$ 8 bi, foi feita pelo PSDB, PT e pelo partido de Maluf.