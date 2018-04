Valdomiro Lopes lidera em São José do Rio Preto A apuração em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, era liderada, às 17h55, pelo candidato Valdomiro Lopes (PSB), com 51,07% dos votos válidos (41.443), contra 48,93% (39.712) do candidato João Paulo Rillo (PT). Até este horário, haviam sido apurados 38,45% dos votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).