Vaia na Copa das Confederações A presidente Dilma Rousseff foi vaiada duas vezes na cerimônia de abertura da Copa das Confederações no dia 15 de junho do ano passado, antes da partida entre as seleções do Brasil e do Japão, no Estádio Nacional de Brasília (Mané Garrincha). A primeira foi ao fazer um breve pronunciamento declarando que estava aberta oficialmente a competição. Até então, o público aplaudia a tudo.