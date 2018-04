Urnas apuradas em SP chegam a 69,34% e vão definindo 2º turno

As urnas apuradas em São Paulo chegaram a 63% e vão definindo o segundo turno entre os candidatos Marta Suplicy, do PT e Gilberto Kassab, do DEM. Segundo os números, eles registram, respectivamente, 30,74% e 34,63%.Já o tucano Geraldo Alckmin registra 23,25%. Veja também: Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo Galeria de fotos dos candidatos à Prefeitura Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Vereador digital: Depoimentos e perfis de candidatos em São Paulo Tire suas dúvidas sobre as eleições Foram apuradas 14076 urnas.