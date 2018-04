O candidato do DEM, Gilberto Kassab, mantém a liderança na corrida eleitoral em São Paulo, registrando 35,7%, com 38,4% das urnas apuradas. Em seguida, está Marta Suplicy, do PT, com 28,84% e Geraldo Alckmin, do PSDB, com 23,79%. A apuração em São Paulo estava atrasada- 405 cidades já conhecem seus prefeitos e outras já definiram os candidatos do segundo turno.