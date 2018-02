União vai pagar servidores de ex-territórios

Os servidores e empregados que integrarão os quadros da União continuarão trabalhando para o governo de Rondônia, na condição de cedidos e sem gastos para o Estado. O projeto atinge os servidores civis, militares e empregados que prestavam serviço ao então território na época da transformação em Estado, e ainda vai ser votado no Senado.

Na mesma sessão, os deputados aprovaram em primeiro turno emenda constitucional para também transferir servidores dos ex-territórios de Roraima e Amapá para A União. Depois de concluída a votação e promulgada a emenda, um projeto de lei vai prever a criação de cargos e carreiras, a exemplo do que foi feito ontem para os servidores de Rondônia.

No caso dos servidores de Roraima e Amapá, não há estimativa do custo para a União. O senador Romero Jucá (PMDB-RR) disse que devem ser atingidos 2 mil funcionários em Roraima. "Não é trem da alegria. É o reconhecimento de pessoas que trabalhavam na época do território e ficarão como servidores federais." / DENISE MADUEÑO