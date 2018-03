UNE já levou R$ 30 mi e sede não sai do papel

A União já pagou R$ 30 milhões aos estudantes em dezembro, quando o ex-presidente Lula participou do lançamento da pedra fundamental da obra. Mas o terreno continua intacto. Além desse dinheiro, a UNE recebeu, nos dois mandatos de Lula, R$ 12,8 milhões da União, graças a convênios com instituições federais, inclusive o Ministério do Esporte, entregue ao PC do B.

Levantamento do site Contas Abertas, com base no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), mostra que os convênios da UNE com o Ministério do Esporte renderam repasses de quase R$ 450 mil, em 2004 e 2009. O convênio de 2009, de R$ 250 mil, prevê "capacitação de gestores de esporte e de lazer". O de 2004 somou R$ 199,6 mil, para "promoções de eventos de esporte educacional".

Por causa dos altos valores repassados à UNE, o procurador Marinus Marsico, representante do Ministério Público no Tribunal de Contas da União (TCU), pediu aos ministérios informações e cópias das prestações de contas dos universitários.

Em resposta ao Estado, a direção da entidade afirma que "todos os recursos foram utilizados na realização de atividades que a UNE organiza, como congressos e bienais de cultura". Segundo a UNE, as obras da nova sede começarão no primeiro semestre de 2012. "Pelas dimensões de um projeto do porte da nova sede da UNE, os prazos estão dentro de nossa expectativa", diz direção da entidade. O orçamento final, informa, ainda não foi calculado.