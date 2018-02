Umidade em local do túmulo pode prejudicar trabalho A umidade do solo do Cemitério Jardim da Paz, onde o ex-presidente João Goulart está enterrado, poderá ser um obstáculo aos trabalhos desta quarta-feira, 13. Na exumação dos restos mortais de Getúlio Vargas, que lá repousavam até serem transferidos para um mausoléu, numa praça em São Borja, havia muita água acumulada no túmulo. Quando Leonel Brizola foi sepultado, no jazigo dos Goulart, em 2004, aproveitou-se para cimentar uma laje de impermeabilização no local.