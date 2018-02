Uma sigla, uma casa, uma cor O deputado Carlos Mannato tem feito a alegria das lojas de tinta em Serra (ES). Disposto a trocar o PDT pelo PP, ele mandou pintar uma casa de azul, preparando o imóvel para ser a nova sede do PP no município. Mas a tinta ainda estava fresca quando o Ministério Público Eleitoral informou que ele perderia o mandato se migrasse para a nova sigla. Disposto a trocar de partido, Mannato se antecipou novamente e mandou pintar a casa de laranja, cor do Solidariedade, partido do deputado Paulinho da Força (PDT-SP) que ainda não saiu do papel. "Já comprei tinta duas vezes. Espero não ter que pintar a casa de novo!"