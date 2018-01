Um nome e duas crises em 2005 Afastado dos holofotes neste ano eleitoral por intervenção do ex-presidente Lula na disputa da Câmara, José Nobre Guimarães foi a fonte de duas más notícias para o PT em 2005. A primeira: foi seu assessor na época, José Adalberto Vieira da Silva (foto), o protagonista do episódio dos "dólares na cueca" em São Paulo. O segundo: o parlamentar estava na lista dos que receberam dinheiro de Marcos Valério, denunciados no escândalo do mensalão. Admitiu que era para pagar dívidas de campanha do PT cearense em 2002.