Twitter da Cultura 'apoia' pré-candidato Matarazzo

Matarazzo é um dos quatro pré-candidatos do PSDB à sucessão do prefeito Gilberto Kassab (PSD), ao lado dos secretários Bruno Covas (Meio Ambiente) e José Aníbal (Energia) e do deputado Ricardo Tripoli.

"Queremos gente competente na Prefeitura de SP. Por isso queremos @AndreaMatarazzo", dizia a mensagem, que foi apagada poucos minutos depois de ser divulgada. Mais de 37 mil pessoas acompanham, normalmente, as publicações do Twitter da Secretaria da Cultura.

O episódio pegou mal no Palácio dos Bandeirantes, onde um auxiliar direto afirmou que o governador Geraldo Alckmin "não gostou" do que aconteceu.

A explicação da Secretaria não demorou. Ela alegou que sua conta do Twitter foi utilizada indevidamente por uma pessoa de fora da equipe. Pouco depois, informou que vai acionar a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, para saber quem roubou a senha para introduzir a mensagem sobre Matarazzo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A secretaria afirmou ainda, ontem à tarde, que a senha já havia sido trocada e todas as medidas de segurança necessárias já haviam sido tomadas. / GUSTAVO VILLASBOAS