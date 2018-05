Tuma: saída de publicitário do PSDB não prejudica O senador Romeu Tuma (PTB-SP) afirmou que o candidato Geraldo Alckmin (PSDB) é o mais "equilibrado, é tranqüilo e tem experiência", ao chegar para assistir ao debate da Rede Bandeirantes de Televisão, na noite de hoje. Sobre a saída do publicitário da campanha, Lucas Pacheco, Tuma respondeu que acha que o candidato não será prejudicado. "A saída foi em tempo hábil e eu já notei hoje algumas inserções e mudanças que possibilitaram ver que a coisa vai para frente, até pela alegria de Alckmin no jantar de ontem", disse. Ontem, o Diretório Municipal do PSDB organizou um jantar para comemorar os 20 anos da sigla e arrecadar fundos para a campanha do candidato tucano à Prefeitura de São Paulo.