'Tudo indica que ele será o candidato', admite Rui Falcão O presidente nacional do PT, Rui Falcão, afirmou ontem que o ministro da Educação, Fernando Haddad, deve mesmo ser o candidato do partido à Prefeitura de São Paulo em 2012. "Tudo indica que ele será o nosso candidato." O petista chegou a tratar como fato a candidatura, quando abordou a participação do ex-presidente Lula na campanha. "Ele (Haddad) tem capacidade, interlocução, terá o apoio de todo o partido. E o presidente, assim que se recuperar, participará da campanha também."