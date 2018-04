Tucanos seguem ordem de Alckmin e atacam Haddad

Em sabatina, promovida ontem pelo UOL e Folha de S.Paulo, os postulantes à candidatura do PSDB não deixaram de propor melhorias à atual administração municipal, mas tentaram, na medida do possível, poupar Kassab de considerações negativas.

Em encontro, promovido na manhã de domingo e articulado por Alckmin, foi recomendado aos pré-candidatos do PSDB "dar valor" a partidos com potencial de se tornarem aliados do PSDB na disputa municipal, sobretudo o PSD. O comando tucano teme que críticas à atual administração possam inviabilizar uma aliança com a nova sigla.

Com o prefeito preservado, a munição dos pré-candidatos tucanos voltou-se para o PT e ao ministro Fernando Haddad, candidato petista à sucessão municipal. Após a sabatina, o presidente do diretório municipal do PT em São Paulo, vereador Antonio Donato, rebateu as críticas dos pré-candidatos do PSDB a Haddad: "Quem não tem proposta tem que atacar, né?". / GUSTAVO URIBE