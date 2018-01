Tucanos querem sabatina rápida por causa do mensalão Em meio à retomada do julgamento do mensalão, o líder do PSDB no Senado, Aloysio Nunes Ferreira (SP), defendeu ontem que a Comissão de Constituição e Justiça faça o quanto antes a sabatina de Rodrigo Janot, indicado pela presidente Dilma Rousseff para o cargo de procurador-geral da República. Com a saída de Roberto Gurgel na última semana, o tucano teme pelo tempo em que a função ficará vaga. "É importante submeter logo ao plenário do Senado, não pode ficar vago por muito tempo", disse. "Espero que esteja à altura de seu antecessor."