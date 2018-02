Tucanos propõem redução de teto de gasto com dívida Os governadores do PSDB decidiram apresentar como proposta um dos itens considerados prioritários pelo governo federal: a renegociação das dívidas dos Estados. O plano é que o teto de comprometimento das receitas seja de 9%. Dos oito governadores tucanos, sete se reuniram ontem à noite com o pré-candidato do PSDB à Presidência, senador Aécio Neves (MG), também futuro presidente do partido. Só Simão Jatene (PA) não compareceu porque está se recuperando de uma cirurgia. "Não dá para falar em pacto federativo com Estados comprometendo até 15% de suas receitas com o pagamento das dívidas", disse Aécio. Para ele, uma forma de aprofundar as negociações com o governo de forma a restabelecer o pacto é fixar o teto da dívida em 9%. Aécio lembrou que os juros baixaram muito nos últimos anos. Nem por isso, no entanto, houve alívio para os Estados.