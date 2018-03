Tucanos pressionam PRB para deixar Russomanno fora

Depois das manifestações de rua, no entanto, esse cenário mudou. Ao detectar movimentos do PRB para retomar o projeto Russomanno, os operadores políticos de Geraldo Alckmin chamaram o presidente nacional da sigla, Marcos Pereira, para uma conversa na semana passada. Na ocasião, o dirigente foi questionado sobre o acordo e respondeu que ele continuava de pé. Apesar da negativa, Russomanno é tratado como candidato em reuniões fechadas do PRB e os caciques da sigla dizem que só baterão o martelo depois de avaliarem as pesquisas de opinião e a conjuntura no ano que vem.

A avaliação, no entorno do governador Geraldo Alckmin, é que o PRB teme perder espaço para o empresário Paulo Skaf, do PMDB. Presidente da Fiesp, ele subiu nas pesquisas depois das manifestações.

Recentemente, o PRB enfrentou um forte desgaste interno quando Marcos Cintra, um de seus maiores quadros, deixou o partido, se aproximou do DEM e foi abrigado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A pasta é comandada por Rodrigo Garcia, o nome mais cotado hoje no DEM para assumir o posto de vice na chapa de Geraldo Alckmin. Coincidência ou não, os seis partidos nanicos que apoiaram Celso Russomanno em 2012 - PHS, PTN, PT do B, PRP, PTC e PSL - já se uniram em bloco para lançar a candidatura do vereador Laércio Benko (PHS) ao governo de São Paulo. Juntas, as seis siglas contam com 13 segundos de tempo de TV.