Tucanos dizem que promotoria nunca os procurou O deputado Carlos Bezerra Jr. afirmou, em nota, estar "indignado com as acusações (...) apresentadas pela reportagem do Estadão". E acrescentou: "Jamais fui sequer procurado pelo Ministério Público nem por nenhuma outra autoridade para tratar do tema. Nunca tive influência, direta ou indireta, na gestão de saúde no município de São Paulo ou em qualquer outro". O tucano não comentou o e-mail enviado de seu gabinete para Fábio Carone, em que se pedia emprego para uma mulher.