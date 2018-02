Tucano sugere que Kassab ajuda Patrus por ministério O presidente do PSDB de Minas, deputado Marcus Pestana, acusa o prefeito de São Paulo e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, de ter reunido a Executiva do partido em Brasília anteontem só para produzir "um factoide e agradar à presidente Dilma Rousseff". Na ocasião, a Executiva do PSD referendou, por 14 votos a 1, a intervenção de Kassab no diretório de Belo Horizonte a fim de que o partido apoiasse a candidatura de Patrus Ananias (PT), e não a candidatura de Marcio Lacerda (PSB), aliado do senador Aécio Neves (PSDB).